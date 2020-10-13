В сети появился трейлер фильма "Последний богатырь: Корень зла"

Премьера состоится 1 января 2021 года.

В "Одноклассниках" состоялась премьера нового трейлера фильма "Последний богатырь: Корень зла". Об этом сообщила пресс-служба социальной сети.

Это вторая часть сказки, где рассказывается о приключениях богатыря Ивана. На этот раз он едет в Белогорье, чтобы показать свою силушку на соревнованиях. Только вот той самой Богатырской силушки в себе Иван не чувствует, и опозориться на глазах у отца Ильи Муромца и невесты Василисы ему совсем не хочется. Зато вот у явно симпатизирующего Василисе красавца-богатыря Финиста – мощи и красоты хоть отбавляй. К тому же во время состязаний пробуждается древнее зло, способное уничтожить весь сказочный мир. И только Иван сможет его остановить!

Премьера состоится 1 января 2021 года.

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Видео: ОК/ Disney Россия