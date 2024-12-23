Трех сотрудников МРЭУ ГИБДД МВД Ленобласти задержали по подозрению в получении взятки

Их подозревают в выдаче водительского удостоверения без фактического проведения экзамена для водителя.

Следователи Ленинградской области возбудили уголовное дело в отношении трех представителей региональных правоохранительных органов. Их подозревают в получении взятки группой лиц по предварительному сговору, – сведения СК Ленобласти.

Как было установлено сотрудниками следствия, обвиняемые, будучи должностными лицами МРЭУ ГИБДД ГУ МВД, находясь в Тосненском районе и действуя по предварительному сговору, получили через посредников взятку в виде денежных средств. В обмен они выдали водительское удостоверение. Фактически практический экзамен на право управления ТС не проводился.

В домах подозреваемых, а также по месту их службы были проведены обыски. Злоумышленники были задержаны. Следствие ходатайствует об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

Продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших совершению преступлений. Устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности обвиняемых и иных, возможно, причастных лиц. Следственный комитет Ленинградской области

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Видео: Следственный комитет Ленинградской области