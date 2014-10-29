Коллеги уволенного доцента СПбГУ Дениса Скопина заступились за него

Сотрудники университета считают, что решение администрации было поспешным.

Коллеги преподавателя СПбГУ Дениса Скопина, которого уволили за участие в несанкционированном митинге 21 сентября, потребовали восстановить доцента в должности. Они написали обращение ректору Николаю Кропачеву и проректору по организации работы с персоналом Владимиру Еремееву. Об этом сообщили на портале "Фонтанка".

Сотрудники университета считают, что решение администрации было поспешным. Денис Скопин был авторитетом для многих преподавателей и студентов. По словам коллег доцента, его поступок нельзя назвать аморальным. Кроме того, суд признал действия преподавателя административным правонарушением, а административное право не регулирует моральные и этические вопросы.

Ранее на Piter.tv: доцента СПбГУ уволили из-за участия в акции против мобилизации.

Фото: artesliberales.spbu.ru