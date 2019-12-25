На выходных в Петербурге и Ленобласти на ж/д путях погибли два человека

Погибли мужчина и 22-летняя девушка.

Транспортными полицейскими проводится проверка по двум фактам травмирования на железной дороге Петербурга и Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте.

На прошедших выходных в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что на 29 км возле железнодорожной станции Колпино пассажирским поездом сообщением "Санкт-Петербург – Мурманск" смертельно травмирован мужчина. Установлено, что он переходил железнодорожные пути в неположенном месте в момент приближения пассажирского состава. В настоящее время его личность устанавливается.

Аналогичное происшествие случилось на железнодорожной станции Антропшино Ленинградской области. Установлено, что 22-летняя петербурженка хотела перейти железнодорожные пути по пешеходному переходу на запрещающие светошумовые сигналы. Увидеть приближающийся электропоезд ей помешал грузовой состав, находившийся на соседнем пути. Девушка получила травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее на Броневой электричка наехала на молодого человека.

Фото: Piter.tv