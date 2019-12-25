Сапсан сбил насмерть мужчину вблизи станции "Обухово"

Установлено, что он перебегал железнодорожное полотно в неположенном месте.

Сотрудники транспортной полиции проводят проверку по факту травмирования вблизи ж/д станции Обухово. Об этом сообщила пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте.

В понедельник, 14 марта, в 19:13 в транспортную полицию поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции Обухово высокоскоростным поездом сообщением "Москва – Санкт-Петербург" смертельно травмирован мужчина. Установлено, что он перебегал железнодорожное полотно в неположенном месте. Машинист состава подавал сигналы повышенной громкости, применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.

От полученных травм мужчина скончался на месте. Задержка пассажирского поезда составила 12 минут.

Ранее на железнодорожной станции Тосно-2 поезд сбил мужчину.

Фото: Piter.tv