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В Стрельне электричка наехала на 32-летнего мужчину
Сегодня, 15:08
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nastya960

В Стрельне электричка наехала на 32-летнего мужчину

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Он госпитализирован в больницу.

В дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что в районе железнодорожной станции г. Стрельна электропоездом травмирован мужчина. Об этом сообщила пресс-служба СПб-Балтийский ЛО МВД России на транспорте.

Установлено, что потерпевший перебегал  пути по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Машинист подавал сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение. Наезда избежать не удалось, мужчину госпитализировали.

Пострадавшим оказался 32-летний гражданин ближнего зарубежья. 

Ранее электричка насмерть сбила мужчину на станции "Яхтенная".

Фото: Piter.tv

Теги: стрельна, электричка
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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