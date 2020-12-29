В Стрельне электричка наехала на 32-летнего мужчину

Он госпитализирован в больницу.

В дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что в районе железнодорожной станции г. Стрельна электропоездом травмирован мужчина. Об этом сообщила пресс-служба СПб-Балтийский ЛО МВД России на транспорте.

Установлено, что потерпевший перебегал пути по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Машинист подавал сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение. Наезда избежать не удалось, мужчину госпитализировали.

Пострадавшим оказался 32-летний гражданин ближнего зарубежья.

Ранее электричка насмерть сбила мужчину на станции "Яхтенная".

Фото: Piter.tv