В Стрельне электричка наехала на 32-летнего мужчину

В дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что в районе железнодорожной станции г. Стрельна электропоездом травмирован мужчина. Об этом сообщила пресс-служба СПб-Балтийский ЛО МВД России на транспорте.
Установлено, что потерпевший перебегал пути по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Машинист подавал сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение. Наезда избежать не удалось, мужчину госпитализировали.
Пострадавшим оказался 32-летний гражданин ближнего зарубежья.
Ранее электричка насмерть сбила мужчину на станции "Яхтенная".
Фото: Piter.tv
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