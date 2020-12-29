Электричка насмерть сбила мужчину на станции "Яхтенная"

В ходе проверки выяснилось, что 43-летний уроженец Башкортостана переходил пути на запрещающий сигнал светофора.

В Приморском районе Петербурга выясняются обстоятельства гибели мужчины на станции "Яхтенная". Об этом сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СЗФО.

По предварительным данным, 25 января в 7:55 поступило сообщение о том, что на станции "Яхтенная" электричкой сообщением "Белоостров — Петербург" травмирован мужчина. Мужчина скончался на месте от полученных травм. В ходе проверки выяснилось, что 43-летний уроженец Башкортостана переходил пути на запрещающий сигнал светофора.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

В конце прошлой недели электричка сбила мужчину в Старой Деревне.

Фото: Piter.tv