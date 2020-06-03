На Пионерстроя малыш проломил голову, упав с велосипеда на лестницу

Ребенку еще нет двух лет.

В Петербурге на улице Пионерстроя маленький ребенок проломил голову, упав с велосипеда. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 19 апреля поступила телефонограмма из Детской больницы. Из парадной дома 10 по улице Пионерстроя был госпитализирован в тяжелом состоянии ребенок, которому еще нет двух лет. У малыша открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом лобной кости, перелом задней стенки орбиты.

Ребенок по неосторожности упал на лестницу с велосипеда. Семья полная, на профилактическом учете не состоит.

В прошлом месяце в Ленобласти малыш проломил череп, упав с лестницы второго этажа.

Фото: pixabay