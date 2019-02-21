В квартире на проспекте Большевиков семимесячный ребенок дважды упал и получил травмы

В больнице, куда девочку госпитализировали, отметили, что ее "часто привозят с какими-нибудь травмами".

9 и 10 октября в квартире дома 9к1 по проспекту Большевиков семимесячная девочка упала, в результате чего получила ушиб мягких тканей головы. Об этом стало известно Piter.TV.

В понедельник ребенок упал и ударился головой об пол, а сегодня девочка повторно упала с кровати. В СПб ГБУЗ "Детская городская больница №19 им. К. А. Раухфуса", куда ее госпитализировали в удовлетворительном состоянии, отметили, что ребенка "часто привозят с какими-нибудь травмами". В сентябре она попала в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой.

Ранее рассказывали о том, что двухлетняя девочка умерла после прививки в Петербурге.

Фото: Piter.TV