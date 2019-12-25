В Саратове погибла 2-летняя девочка, выпав из окна 9 этажа

Ребенок выдавил москитную сетку.

В Саратове девочка в возрасте 2 лет выпала из окна с 9 этажа.

Жуткая трагедия произошла накануне вечером, 2 июня, в Заводском районе Саратова. Девочка забралась на окно и облокотилась на москитную сетку. Сетка не выдержала веса ребенка, и малышка выпала с 9 этажа. Прибывшие на место медики пытались спасти ребенка, но реанимационные мероприятия не помогли спасти ребенка. Она скончалась на месте трагедии.

По данному факту ведется проверка. Уточняется, что семья малышки благополучная.

Накануне Piter.TV сообщал об аналогичном случае в Твери.

Фото: ВК, ЧП Саратов