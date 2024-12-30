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В Красносельском районе подросток пострадал от взрыва петарды
Сегодня, 14:37
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В Красносельском районе подросток пострадал от взрыва петарды

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Пострадавшего доставили в больницу.

Накануне, 10 мая, в полицию поступило сообщение о госпитализации 15-летнего школьника с серьезными травмами рук. По предварительным данным, подросток получил травматическую ампутацию части пальца и рваные раны трех пальцев левой кисти в результате неосторожного обращения с петардой в квартире дома на улице Доблести.

Медики диагностировали у пострадавшего состояние средней степени тяжести и срочно доставили его в больницу. Сотрудники полиции проводят проверку обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Материалы дела переданы в следственные органы для принятия процессуального решения. Правоохранители напоминают об опасности использования пиротехнических изделий детьми и подростками без присмотра взрослых.

Ранее Piter.TV сообщал, что массовое ДТП с возгоранием произошло под Ям-Ижорой.

Фото: Piter.TV

Теги: травмирование подростка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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