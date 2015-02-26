На станции Колосково юноша упал с опоры контактной сети

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту травмирования подростка на железной дороге в Ленобласти.
По данным надзорного ведомства, 17 июля на станции Колосково в Приозерском районе юноша получил травмы в результате падения с опоры контактной сети. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры.
Северо-Западная транспортная прокуратура
Ранее на Piter.TV: на перегоне Лигово электричка сбила насмерть молодого человека в наушниках.
Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры
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