На станции Колосково юноша упал с опоры контактной сети

Подросток получил серьезные травмы.

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту травмирования подростка на железной дороге в Ленобласти.

По данным надзорного ведомства, 17 июля на станции Колосково в Приозерском районе юноша получил травмы в результате падения с опоры контактной сети. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры. Северо-Западная транспортная прокуратура

Ранее на Piter.TV: на перегоне Лигово электричка сбила насмерть молодого человека в наушниках.

Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры