В Колпино "Сапсан" насмерть сбил мужчину в капюшоне и наушниках

Задержки движения поездов не было.

Проводится проверка по факту смертельного травмирования мужчины вблизи железнодорожной станции "Колпино". Об этом сообщила пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте.

Вчера, 23 января, в 09:09 в транспортную полицию поступило сообщение о том, что на 25 километре железнодорожной станции Колпино "Сапсан" сообщением "Москва – Санкт-Петербург" травмирован молодой человек.

Установлено, что 28-летний житель Ленобласти, находясь в капюшоне и в наушниках, переходил железнодорожные пути в неположенном месте. От полученных травм мужчина скончался на месте. Задержки движения поездов не было.

Также на выходных электричка насмерть сбила мужчину в Курортном районе.

Фото: Piter.tv