Сотрудница ЖКС признала вину в некачественной уборке снега на крыше на 3-й Советской

Некачественная уборка привела к происшествию.

Смольнинский районный суд рассмотрит дело о травмировании человека после обрушения льда с крыши в центре Петербурга. Пострадавшим стал 60-летний мужчина. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу.

Обвиняемым является начальник эксплуатационного участка ООО "Жилкомсервис № 3 Центрального района". Из-за некачественной уборки крыши на 3-й Советской улице 13 декабря 2021 года случился сход наледи и пострадал человек. Он получил множественные травмы головы и тела.

Обвиняемая признала свою вину и раскаялась. Управляющая организация возместила имущественный и моральный вред.

В феврале глыба обрушилась на работника коммунальных служб, он погиб.

Видео: прокуратура Петербурга