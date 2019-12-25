В Ленобласти поезд насмерть сбил мужчину в наушниках

Мужчине было 44 года.

В Петербурге сотрудниками транспортной полиции проводится проверка по факту смертельного травмирования мужчины на станции Бернгардовка Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

В четверг, 5 ноября, в 07:55 в дежурную часть поступило сообщение о нахождении на станции "Бернардовка" тела мужчины без признаков жизни.

Следственно-оперативной группой установлена личность гражданина: им оказался 44-летний житель Всеволожска.Пострадавший переходил пешеходный переход через железнодорожные пути в наушниках. В результате проходящим поездом получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее молодой человек погиб на железнодорожной станции "Ижора".

Фото: Piter.tv