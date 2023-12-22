Петербуржцам назвали самые частые травмы при езде на СИМ

Отмечается, что количество ДТП с электросамокатами в РФ по итогам 2023 года увеличилось в три раза.

Жителям Петербурга руководитель отдела травматологии, ортопедии и вертебрологии НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе Игорь Беленький назвал самые частые травмы, полученные приезде на средствах индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом 15 апреля пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Отмечается, что количество ДТП с электросамокатами в РФ по итогам 2023 года увеличилось в три раза.

Механизм травмы таков, что при езде на относительно большой скорости самокатчик перестает контролировать в должной мере свое движение и скорость. При малейшей проблеме, наезде на какую-то кочку или на ямку, он падает с самоката. Игорь Беленький, доктор медицинских наук

Из-за большой скорости движения на СИМ то, что повредит самокатчик при падении, зависит от того, на какое место он падает, пояснил специалист. Однако чаще пациенты получают черепно-мозговые травмы – от сотрясений мозга вплоть до тяжелых ушибов и внутричерепных кровоизлияний.

Помимо этого, распространены повреждения в области коленного сустава, когда торможение происходит ногой, а движение туловища все еще продолжается, что довольно специфично для самокатчиков.

Надо, конечно, быть аккуратными, предвидеть развитие дорожной ситуации и избегать движения по трассам, на которых очень плотное дорожное движение и, конечно, очень аккуратно ездить по пешеходным зонам. Игорь Беленький, доктор медицинских наук

Игорь Беленький рекомендует не забывать о шлемах, налокотниках и наколенниках.

Ранее на Piter.TV: инспекторы будут осуществлять контроль за СИМ в Петербурге.

Фото: Piter.TV