  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербуржцам назвали самые частые травмы при езде на СИМ
Сегодня, 18:14
136
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцам назвали самые частые травмы при езде на СИМ

0 0

Отмечается, что количество ДТП с электросамокатами в РФ по итогам 2023 года увеличилось в три раза.

Жителям Петербурга руководитель отдела травматологии, ортопедии и вертебрологии НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе Игорь Беленький назвал самые частые травмы, полученные приезде на средствах индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом 15 апреля пишет телеканал "Санкт-Петербург"

Отмечается, что количество ДТП с электросамокатами в РФ по итогам 2023 года увеличилось в три раза. 

Механизм травмы таков, что при езде на относительно большой скорости самокатчик перестает контролировать в должной мере свое движение и скорость. При малейшей проблеме, наезде на какую-то кочку или на ямку, он падает с самоката.

Игорь Беленький, доктор медицинских наук 

Из-за большой скорости движения на СИМ то, что повредит самокатчик при падении, зависит от того, на какое место он падает, пояснил специалист. Однако чаще пациенты получают черепно-мозговые травмы – от сотрясений мозга вплоть до тяжелых ушибов и внутричерепных кровоизлияний. 

Помимо этого, распространены повреждения в области коленного сустава, когда торможение происходит ногой, а движение туловища все еще продолжается, что довольно специфично для самокатчиков. 

Надо, конечно, быть аккуратными, предвидеть развитие дорожной ситуации и избегать движения по трассам, на которых очень плотное дорожное движение и, конечно, очень аккуратно ездить по пешеходным зонам.

Игорь Беленький, доктор медицинских наук 

Игорь Беленький рекомендует не забывать о шлемах, налокотниках и наколенниках.

Ранее на Piter.TV: инспекторы будут осуществлять контроль за СИМ в Петербурге.

Фото: Piter.TV

Теги: дтп с самокатом, средства индивидуальной мобильности
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии