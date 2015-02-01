В СПбГПМУ помогли детям, получившим травмы глаз

Пострадали два мальчика.

Офтальмологи Педиатрического университета помогли детям, которые получили травмы глаз. Об этом рассказали в вузе.

В клинику 3 декабря доставили пятилетнего ребенка после игры с газовым баллончиком. Малыш получил химический ожог роговицы обоих глаз, когда его старший брат случайно распылил содержимое в детской. Почти сразу у мальчика появились слезотечение, светобоязнь, блефароспазм, покраснение кожи лица. Теперь пострадавшему предстоит длительное лечение.

В тот же день во время перемены в школе первоклассник ударился лицом о край парты в классе. В приемном отделении СПбГПМУ ребенку диагностировали контузию придаточного аппарата глаза, гематому, ссадины век, контузию левого глазного яблока.

Врачи-офтальмологи напомнили, что с приходом в Северную столицу зимы родителям нужно быть более внимательными, поскольку забавы на свежем воздухе не всегда безобидны. В частности, попадание снежка в глаз может вызвать синяки, даже кровоизлияние или повреждение сетчатки.

Заведующая отделением офтальмологии вуза Наталья Садовникова также сообщила, что нельзя спускаться на ватрушке вниз лицом.

Особенность их в том, что эти переломы не всегда распознают родители. Основное, что беспокоит ребенка – это двоение и нарушение подвижности глаза к верху. Ребенок 5-6 лет может и не пожаловаться, а мы упускаем важное время для хирургического вмешательства, для своевременного восстановления подвижности. Наталия Садовникова, заведующая отделением офтальмологии СПбГПМУ

Ранее на Piter.TV: в СПбГПМУ пятимесячной девочке из Ульяновска удалили гигантскую опухоль сердца.

Фото: пресс-служба СПбГПМУ