С начала транспортной реформы в Петербурге на водителей автобусов завели 4554 административных дела

По информации Главного управления Министерства внутренних дел России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, количество дорожно-транспортных происшествий с участием общественного транспорта в Северной столице за последние четыре месяца увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В общей сложности, в отношении водителей городских автобусов было возбуждено более 4,5 тысячи административных дел.

Редакция нашего издания получила ответ от начальника управления информации и общественных связей петербургского ГУ МВД РФ Вячеслава Степченко с информацией по статистике ДТП, произошедших в Северной столице в период с 1 апреля по 1 августа текущего года. За указанный промежуток времени на территории города зафиксировано 160 дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов, осуществляющих перевозку пассажиров по регулярным рейсовым маршрутам. За аналогичный период 2021 года произошло 105 происшествий подобного характера. При этом с 1 апреля 2022 года при надзоре за дорожным движением в отношении водителей автобусов было возбуждено 4554 административных дела.

По информации СМИ, количество ДТП с участием автобусов в Петербурге могло вырасти после старта транспортной реформы, поэтапная реализация которой началась 1 апреля. СМИ неоднократно писали об авариях и возгораниях, что может свидетельствовать о системных проблемах при переходе на новую модель транспортного обслуживания. Только за две недели третьего этапа реформы, стартовавшего 15 июля, произошло не менее 12 аварий, не считая случаев возгорания новых социальных автобусов, закупленных Смольным.

Фото: Piter.tv