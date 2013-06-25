Петербуржцы пригласили Комтранс прокатиться на новых социальных автобусах. Чиновники пока не ответили

Накануне старта третьего этапа транспортной реформы петербуржцы напомнили Смольному и, в частности, Комтрансу, о новых неудобных маршрутах, которые администрация реализует с 1 апреля 2022 года. Проехав по новым маршрутам, сотрудники Комтранса смогут оценить все "прелести и удобство" введенных изменений, считают горожане.

Петербуржцы возмущены реализацией транспортной реформы Смольного и требуют от чиновников предоставить адекватную замену маршруткам, от которых город собирается отказаться окончательно. Так, горожане спросили у чиновников, чем они будут заменять удобную маршрутку № 35 на юге, а также пригласили их проехаться на социальных автобусах вместе с обычными петербуржцами в час пик и оценить последствия нововведений.

Приглашаем вас всех вместе в будний день, в час пик (с 18 до 20 вечера) доехать от ст. м. Ленинский проспект до остановки на проспекте Героев (любой). Дабы всем оценить мощь и удобства новой реформы, – отметил один из пользователей в комментариях под постом

На предложение чиновники Комтранса не ответили (по состоянию на 16:00 14 июля – прим. ред.), хотя на другие вопросы под публикацией предоставили развернутые комментарии.

Проблемы с доступностью и адекватностью новых автобусных маршрутов начались одновременно со стартом транспортной реформы. Ее запуск 1 апреля 2022 года ознаменовался отменой или изменением части уже утвержденных маршрутов, как государственных, так и частных. В качестве замены Смольный предложил новые направления, которые, по задумке чиновников, должны покрывать требования горожан, привыкших к старым маршрутам.

В итоге инициатива Смольного привела к опозданиям горожан на работу из-за задержек автобусов, многочасовых пробок и других последствий транспортной реформы. Третий и последний этап реформы начнется совсем скоро – 15 июля. Предполагалось, что команда губернатора Александра Беглова полностью заменит автопарк на целиком новую технику, однако реализовать задумку пока не удается. Издание "Коммерсант" сообщало о нарушениях в поставках автобусов со стороны завода-изготовителя, из-за чего Смольному придется заключать краткосрочные контракты со старыми перевозчиками.