В Смольном рассказали о выводе, который сделали во время первого этапа транспортной реформы

Председатель профильного комитета отметил, что во время запуска проблемы есть всегда.

Глава комитета по транспорту Кирилл Поляков прокомментировал жалобы петербуржцев на транспортную реформу. Он признал в эфире телеканала "Санкт-Петербург", что проблемы действительно есть.

По словам Полякова, проблемы всегда возникают на старте. Некоторые горожане были недовольны тем, что автобусы на определенных маршрутах ходят редко, а затем может прийти сразу несколько. Чиновник отметил, что некоторые транспортные средства сломались. Главный вывод, который сделали в Смольном: выводить транспорт на улицы нужно постепенно.

На первом этапе были недочеты, которые мы учли – и приняли решение, что во второй этап мы будем заходить постепенно, не так резко, как в первый, выводя подвижной состав на дороги. И поэтапно вся маршрутная сеть из 94 автобусов будет запущена. Кирилл Поляков.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в Петербурге с 1 июня еще 57 автобусных маршрутов начнут работать без кондукторов.

Фото: Piter.tv