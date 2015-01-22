К концу этого года в Педиатрическом университете планируют начать делать трансплантации костного мозга

Ректор уточнил, что к концу 2022 года отделение должно стать абсолютно универсальным.

Ректор Педиатрического университета Дмитрий Иванов рассказал "Петербургскому дневнику" о перспективах развития онкоотделения.

Дмитрий Иванов рассказал, что еще 60 лет на всем Северо-Западе не было отделений детской онкологии, которые могли бы давать комплексную терапию. Детей приходилось переводить то в одно, то в другое профильное учреждение.

Поэтому назрела необходимость создания комплексного отделения, чтобы была преемственность в лечении и пациентов никуда не надо было переводить. Так было организовано и в декабре запущено наше первое отделение. Дмитрий Иванов, ректор Педиатрического университета

Ректор уточнил, что к концу 2022 года отделение должно стать абсолютно универсальным – после получения необходимых разрешений здесь можно будет проводить трансплантации костного мозга, боксы уже готовы.

Ранее стало известно, что в Педиатрическом университете спасают малышей с помощью внутриутробного переливания крови.

Фото: Piter.tv