На Володарском мосту сломался трамвай

Трамваи в Невском районе изменили свой маршрут из-за транспортного средства, которое застряло на Володарском мосту. Об этом сообщила пресс-служба "Организатора перевозок".
В связи с технической неисправностью трамвая на Володарском мосту, временно изменены трассы трамвайных маршрутов №№ 7, 7А, 27, 39.
говорится в сообщении.
UPD. В 11:40 стало известно о восстановлении движения.
Напомним, что в Петербурге с 1 июня стартовал второй этап транспортной реформы.
Фото: Piter.tv, Организатор перевозок
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