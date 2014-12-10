На Володарском мосту сломался трамвай

Из-за этого другие трамваи не могут проехать.

Трамваи в Невском районе изменили свой маршрут из-за транспортного средства, которое застряло на Володарском мосту. Об этом сообщила пресс-служба "Организатора перевозок".

В связи с технической неисправностью трамвая на Володарском мосту, временно изменены трассы трамвайных маршрутов №№ 7, 7А, 27, 39. говорится в сообщении.

UPD. В 11:40 стало известно о восстановлении движения.

Напомним, что в Петербурге с 1 июня стартовал второй этап транспортной реформы.

Фото: Piter.tv, Организатор перевозок