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На Володарском мосту сломался трамвай
Сегодня, 11:26
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На Володарском мосту сломался трамвай

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Из-за этого другие трамваи не могут проехать.

Трамваи в Невском районе изменили свой маршрут из-за транспортного средства, которое застряло на Володарском мосту. Об этом сообщила пресс-служба "Организатора перевозок".

В связи с технической неисправностью трамвая на Володарском мосту, временно изменены трассы трамвайных маршрутов №№ 7, 7А, 27, 39.

говорится в сообщении.

UPD. В 11:40 стало известно о восстановлении движения. 

Напомним, что в Петербурге с 1 июня стартовал второй этап транспортной реформы. 

Фото: Piter.tv, Организатор перевозок

Теги: володарский мост, техническая неисправность, трамвай
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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