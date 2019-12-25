Трамвай сошел с рельсов на проспекте Обуховской Обороны и задел автомобили

Трамвай "занесло" на повороте.

Днем 7-го июня трамвай сошел с рельсов на проспекте Обуховской Обороны у дома №32. Об этом сообщили очевидцы в группе в "ВКонтакте" "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

В результате происшествия пострадало несколько легковых машин. Судя по кадрам, трамвай №7 сошел с рельсов в районе остановки "ДК Невский". На месте работают сотрудники МЧС. Информация о пострадавших уточняются.

Из-за ДТП на проспекте Обуховской Обороны от Железнодорожного моста до места столкновения образовалась серьезная пробка.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб