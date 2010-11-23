Трамп заявил, что Украина может забыть о членстве в НАТО

Он также предположил, что именно из-за желания Киева вступить в альянс "все и началось".

Дональд Трамп заявил, что Украина может не рассчитывать на вступление в НАТО. Об этом он рассказал журналистам во время недавней пресс-конференции.

Можно сказать, что о НАТО можно забыть. Я думаю, что, вероятно, это является причиной, из-за которой все началось. Дональд Трамп, Президент США

Президент США также подтвердил, что Америка поддерживает предложения Франции и Великобритании о размещении миротворцев на территории Украины. По мнению Трампа, обеспечение гарантий безопасности по отношению к украинской стороне должны взять на себя страны Европы, а не США.

Президент заявил, что ЕС был создан, "чтобы обмануть США", однако их план был разрушен после победы Трампа на американских выборах. "В отместку" за несправедливые ограничения американский лидер заявил, что США введут пошлины в 25% на товары из стран Евросоюза.

Путин, по мнению Дональда Трампа, является "очень умным" политиком, но все же России придется пойти на компромиссы, чтобы достичь урегулирования конфликта. Вопрос отмены санкций в отношении РФ на данный момент в трамповской администрации не рассматривается.

Ранее американский Президент подтвердил, что Зеленский посетит Белый дом уже в эту пятницу, чтобы подписать соглашения по редкоземельным ресурсам.

Скриншот из видео: YouTube / 11Alive