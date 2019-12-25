Юноша, которому оторвало руку во время сбора картофеля в Ленобласти, скончался в больнице

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Молодой человек, который лишился руки во время сбора картофеля в Ленобласти, скончался в больнице. Об этом стало известно Piter.tv.

Инцидент произошел в деревне Торосово Волосовского района. Во время движения трактора с прицепным комбайном для уборки картофеля, находившийся на платформе 18-летний юноша при выполнении работ по сортировке корнеплода, по неосторожности взял в руку неустановленный боеприпас (извлеченный комбайном из земли), после чего произошел взрыв. В результате он получил множественные сочетанные травмы с отрывом кисти правой руки.

Пострадавший в тяжелом состоянии был госпитализирован в межрайонную больницу, где позднее скончался.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: pxhere.com