Тракторист остался без руки после подрыва на снаряде во время уборки картофеля в Ленобласти

Прибывшие на место врачи скорой помощи госпитализировали пострадавшего.

В деревне Торосово Волосовского района Ленобласти во время уборки картофеля произошло ЧП. Об этом стало известно "Невским Новостям".

В понедельник, 12 сентября, около 14:40 на пульт дежурного поступило сообщение о взрыве. Оказалось, что тракторист наехал на снаряд времен Великой Отечественной войны во время уборки картофеля.

В результате мужчине оторвало руку. Прибывшие на место врачи скорой помощи госпитализировали пострадавшего.

Ранее Росгвардейцы задержали петербуржца, который поджег товары в гипермаркете.

Фото: Piter.tv