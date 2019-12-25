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Тракторист остался без руки после подрыва на снаряде во время уборки картофеля в Ленобласти
Сегодня, 16:56
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Тракторист остался без руки после подрыва на снаряде во время уборки картофеля в Ленобласти

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Прибывшие на место врачи скорой помощи госпитализировали пострадавшего.

В деревне Торосово Волосовского района Ленобласти во время уборки картофеля произошло ЧП. Об этом стало известно "Невским Новостям".

В понедельник, 12 сентября, около 14:40 на пульт дежурного поступило сообщение о взрыве. Оказалось, что тракторист наехал на снаряд времен Великой Отечественной войны во время уборки картофеля.

В результате мужчине оторвало руку. Прибывшие на место врачи скорой помощи госпитализировали пострадавшего.

Ранее Росгвардейцы задержали петербуржца, который поджег товары в гипермаркете.

Фото: Piter.tv

Теги: картофель, снаряд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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