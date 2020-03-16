  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Погибший в Кабардино-Балкарии был членом сборной Петербурга по вольной борьбе
Сегодня, 10:49
197
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Погибший в Кабардино-Балкарии был членом сборной Петербурга по вольной борьбе

0 0

Похороны состоятся 25 июля в селе Аргудан.

Бронзовый призер России и член сборной Санкт-Петербурга по вольной борьбе Ахмед Жилетежев погиб, сорвавшись с горы в Кабардино-Балкарии. Несчастный случай произошел на горе Бука-Баши. Об этом сообщили в группе "Борцы КБР | Wrestlers of KBR".

Ахмед Жилетежев прибыл в составе юниорской сборной России по вольной борьбе на учебно-тренировочный сбор. Похороны состоятся 25 июля в селе Аргудан, улица Свердлова, 9. 

Известно, что еще двум альпинистам нужна помощь для спуска с горы.

Фото: ВКонтакте / Борцы КБР | Wrestlers of KBR

Теги: горы, кабардино-балкария
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии