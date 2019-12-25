С начала 2021 года трафик по ЗСД вырос на 11%

В 2020 году трафик движения по ЗСД упал на 60%.

Автомобильный трафик по ЗСД с начала 2021 года вырос на 11%. Об этом сообщил "Интефакс" со ссылкой на гендиректора "ВТБ Инфраструктурный холдинг" Олега Панкратова.

В 2020 году трафик движения по ЗСД упал на 60%, но к лету 2021 года спрос на платную дорогу вырос на 11%.

Такой же подъём трафика был зафиксирован на седьмом и восьмом участках трассы М-11.

На этой неделе в Петербурге досрочно открыли движение по всем развязкам ЗСД с Шуваловским проспектом.

Фото: Piter.tv