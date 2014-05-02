В Тосно таксист приставал к 16-летней девушке

По подозрению в совершении данного преступления был задержан 31-летний мигрант.

В Тосно таксист попытался совершить насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию вечером обратился отец девочки. Он сообщил, что водитель такси хотел совершить насильственные действия сексуального характера в отношении его 16-летней дочери.

По подозрению в совершении данного преступления был задержан 31-летний мигрант. Проводится проверка.

На прошлой неделе петербуржец заподозрил жену в измене и ударил её знакомого ножом в глаз.

Фото: Piter.tv