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В Тосно таксист приставал к 16-летней девушке
Сегодня, 8:07
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В Тосно таксист приставал к 16-летней девушке

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По подозрению в совершении данного преступления был задержан 31-летний мигрант.

В Тосно таксист попытался совершить насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию вечером обратился отец девочки. Он сообщил, что водитель такси хотел совершить насильственные действия сексуального характера в отношении его 16-летней дочери.

По подозрению в совершении данного преступления был задержан 31-летний мигрант. Проводится проверка.

На прошлой неделе петербуржец заподозрил жену в измене и ударил её знакомого ножом в глаз.

Фото: Piter.tv

Теги: насилие таксист, тосно
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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