В Выборге состоялось торжественное закрытие "Вахты памяти – 2021"

В торжественной части мероприятия и стратегической сессии по актуальным вопросам законодательства в сфере поисковой работы и увековечения памяти погибших при защите Отечества приняли участие глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин и глава районной администрации Валерий Савинов.

В конце прошлой недели в Выборге представители поисковых объединений из разных регионов России подвели итоги полевого сезона и обсудили планы дальнейшей работы. Среди участников и гостей мероприятия – депутат Госдумы РФ, руководитель Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение России" Елена Цунаева, губернатор Ленобласти региона Александр Дрозденко, председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой, представитель Управления по увековечению памяти погибших при защите Отечества Министерства обороны РФ Андрей Таранов.

В торжественной части мероприятия и стратегической сессии по актуальным вопросам законодательства в сфере поисковой работы и увековечения памяти погибших при защите Отечества приняли участие глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин и глава районной администрации Валерий Савинов.

На закрытии "Вахты памяти" мы обнародуем результаты нашей работы за год, а уже 3 декабря – в День Неизвестного Солдата – возвращенные имена защитников Отечества будут торжественно зачитаны у вечных огней и мемориалов по всей стране. Елена Цунаева, руководитель общероссийского общественного движения "Поисковое движение России"

Обращаясь к присутствующим, глава администрации Выборгского района Валерий Савинов выразил искреннюю признательность и благодарность всем, кто причастен к столь важному и очень непростому делу – поиску воинов, увековечиванию имен павших в боях за наше Отечество, сохранению памяти о них и возвращению бойцов домой.

Низкий Вам поклон за то, что несмотря ни на какие сложности, спустя многие десятилетия, Вы возвращаете имена погибшим героям - защитникам нашей Родины. Валерий Савинов, глава администрации Выборгского района

В рамках торжественной церемонии внучке погибшего красноармейца была передана медаль "За отвагу", найденную на месте сражения.

Ключевым мероприятием закрытия "Вахты памяти-2021" стало возложение венков и цветов к стеле "Город воинской славы" на площади Выборгских полков.

Также на "Тропе Константина Шестакова" открыли гранитные стелы с именами погибших красноармейцев.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО