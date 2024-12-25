Торговый оборот Петербурга с Арктикой превысил 50 млрд руб

По сравнению с 2023 годом он вырос почти на треть.

Смольный подвел итоги 2024 по торговому обороту Санкт-Петербурга с регионами в Арктической зоне России. Согласно данным мониторинга закупок товаров, работ и услуг, которые реализовывали предприятия Северной столицы в Арктике, оборот средств двух регионов за год увеличился на 27%, – сообщают в пресс-службе городской администрации.

Торговый оборот нашего города с регионами Арктической зоны России за 2024 год превысил 50 миллиардов рублей. Эти итоги наглядно свидетельствуют о планомерном укреплении роли Петербурга как ключевого партнёра для регионов Арктики. Системное развитие торгово-экономических связей с арктическими регионами подтверждает востребованность нашей продукции и передовых технических решений, которые разрабатывают в Санкт-Петербурге. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Лидер по торговому обороту с Петербургом – Мурманская область. С представителями этого региона петербургские предприятия заключили в 2024 году 1512 контрактов на сумму 12,3 млрд руб, что почти втрое больше по сравнению с данными за 2023 год. Экономический рост также регистрируется в отношениях Северной столицы с Красноярским крем (9,6 млрд руб), Республикой Карелия (8,2 млрд руб) и Архангельской область (7,7 млрд руб).

Ключевыми сферами взаимодействия Петербурга с регионами Арктики остаются здравоохранение, где объем договоров составил 17,6 млрд рублей. Контракты в сфере дорожно-транспортной инфраструктуры достигли 11,78 млрд рублей, в жилищно-коммунальном хозяйстве – 11,1 млрд рублей. Администрация Санкт-Петербурга

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