Размер займа для петербургских предпринимателей увеличится до 20 млн руб

При этом низкие ставки сохранятся.

"Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства, микрокредитная компания Санкт-Петербурга" увеличит максимальный размер заема до 20 млн руб в 2025 году, сохранив низкие ставки, – сообщают в пресс-службе Администрации Северной столицы.

Льготное финансирование останется доступным для малого и среднего бизнеса Санкт-Петербурга даже в условиях роста ключевой ставки и удорожания коммерческих кредитов. Это позволит предпринимателям продолжать развитие своих проектов, сохранять конкурентоспособность и создавать рабочие места. Особое внимание уделим поддержке приоритетных отраслей экономики. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Для приобретения оборудования производственные предприятия города смогут рассчитывать на привлечение средств под 1-5% годовых, а на финансирование строительных работ или покупку коммерческой недвижимости – под 5-7% годовых.

Торговые организации и предприятия сферы услуг смогут получить заемные средства на приобретение или строительство недвижимости, а также на пополнение оборотных и основных средств под 5–7% годовых. Администрация Санкт-Петербурга

Также стало известно, что заемные средства можно будет употребить для рефинансирования существующих кредитных и лизинговых обязательств под 9% годовых.

Ранее мы писали, что в 2025 году на модернизацию петербургских поликлиник и больниц из бюджета будет направлено свыше 5 млрд руб.

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