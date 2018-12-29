Кадыров осудил украинского депутата за оскорбления Ольги Скабеевой

Накануне поступок депутата Украинской Рады Борислава Березы в кулуарах ПАСЕ вызвал широкий общественный резонанс.
Во время выступления перед журналистами вице-спикера Рады Ирины Геращенко Ольгу Скабееву сначала толкнул украинский журналист, а затем украинский депутат Б. Береза. Когда Ольга Скабеева попросила объясниться депутата, то оскорбил перед камерами женщину-журналиста.
Рамзан Кадыров, глава Чеченской Республики, осудил международную организацию за замалчивание оскорбительного поступка украинского официального лица.
Если бы в Чечне или ином регионе России совершили подобные действия против украинской журналистки, весь западный мир гудел бы. В один голос трезвонили бы о правах человека. А теперь же, когда в ПАСЕ применили силу в отношение российской девушки и журналистки, молчат, как будто в рот воды набрали. О какой объективности и справедливости можно после этого говорить?
Рамзан Кадыров
Самого Борислава Березу Рамзан Кадыров осудил за низкий поступок и призвал извиниться перед Ольгой Скабеевой.
А Березе следует очень чётко усвоить, если он должным образом не извинится перед Ольгой Скобеевой, обязательно найдётся истинный мужчина, который в любом месте его достанет и с размаху влепит звонкую оплеуху!
Рамзан Кадыров
Видео: YouTube/Социальные новости
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