Кадыров осудил украинского депутата за оскорбления Ольги Скабеевой

Депутат Украинской Рады толкнул и обозвал российскую журналистку в кулуарах ПАСЕ.

Накануне поступок депутата Украинской Рады Борислава Березы в кулуарах ПАСЕ вызвал широкий общественный резонанс.

Во время выступления перед журналистами вице-спикера Рады Ирины Геращенко Ольгу Скабееву сначала толкнул украинский журналист, а затем украинский депутат Б. Береза. Когда Ольга Скабеева попросила объясниться депутата, то оскорбил перед камерами женщину-журналиста.

Рамзан Кадыров, глава Чеченской Республики, осудил международную организацию за замалчивание оскорбительного поступка украинского официального лица.

Если бы в Чечне или ином регионе России совершили подобные действия против украинской журналистки, весь западный мир гудел бы. В один голос трезвонили бы о правах человека. А теперь же, когда в ПАСЕ применили силу в отношение российской девушки и журналистки, молчат, как будто в рот воды набрали. О какой объективности и справедливости можно после этого говорить? Рамзан Кадыров

Самого Борислава Березу Рамзан Кадыров осудил за низкий поступок и призвал извиниться перед Ольгой Скабеевой.

А Березе следует очень чётко усвоить, если он должным образом не извинится перед Ольгой Скобеевой, обязательно найдётся истинный мужчина, который в любом месте его достанет и с размаху влепит звонкую оплеуху! Рамзан Кадыров

Видео: YouTube/Социальные новости