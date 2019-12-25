В Тихвине после драки скончался посетитель бара

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

В Тихвине полиция задержала мужчину, избившего посетителя бара. Пострадавший скончался, добавили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 4 ноября около часа ночи поступило сообщение о том, что у входа в бар, расположенный в доме 50 по 1-й мкр. в городе Тихвин скончался 35-летний мужчина.

На месте по подозрению в совершении данного преступления был задержан ранее судимый 37-летний тихвинец. Установлено, что у него произошел словесный конфликт с посетителем бара, в результате чего они подрались.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Ранее в Новом Девяткино из пруда достали тело мужчины.

Фото: Piter.tv