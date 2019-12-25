Более 45 тысяч петербуржцев обследовали на ковид за сутки

Под наблюдением медиков находятся 1807 человек.

За последние сутки, 18 декабря, в Петербурге обследовали на ковид 45 108 человек. Об этом сообщили в городском оперштабе "Петербург против коронавируса".

Отмечается, что под медицинским наблюдением находится 1807 человек, девять из них лечатся в обсерваторе, 1457 считаются контактными, 341 находится на самоизоляции. В единой информационно-справочной службе по вопросам коронавируса за сутки обработали 2228 вызовов, а петербургские добровольцы выполнили 2944 заявки о помощи. Также сообщается о 4764 адресах с пациентами, которым городские медики своевременно помогли, благодаря 158 автоволонтерам и развозкам на их личном транспорте.

Кроме того, свыше 50 тысяч горожан получили продуктовые наборы в качестве гуманитарной помощи с начала октября.

Помощь волонтеров можно попросить на горячей линии 88002003411, присоединиться к команде автодобровольцев – по телефону 89219050994.

Ранее мы сообщали, что "коронавирусная" статистика в Петербурге стабилизировалась.

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