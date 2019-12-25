"Коронавирусная" статистика в Петербурге стабилизировалась

За минувшие сутки коронавирус подтвердили у 3763 горожан.

Свежая коронавирусная статистика по Петербургу подтверждает слова главы Управления Роспотребнадзора по Петербургу Наталии Башкетовой, заявившей о выходе города на плато. Последние дни нет резких взлетов в статистике по коронавирусу.

За минувшие сутки коронавирус подтвердили у 3763 горожан, накануне было 3758 случаев, 14 декабря – 3765.

Под медицинским наблюдением на данный момент находятся 1650 горожан, 13 из них – в обсерваторе, 1243 считаются контактными, 394 человека находятся на самоизоляции.

Фото: Piter.tv