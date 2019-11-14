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За сутки на COVID-19 проверили 26 тысяч человек
Сегодня, 10:04
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За сутки на COVID-19 проверили 26 тысяч человек

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По вопросам, связанным с коронавирусом, можно обращаться по номеру "122".

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 26268 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города. 

Операторы обработали 19941 вызов, поступивший по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Накануне в Петербург поступила первая партия вакцины "Спутник Лайт". Однокомпонентная вакцина особо рекомендуется для вакцинации переболевших COVID-19. Всего в городе от коронавируса вакцинировались почти 1,3 млн человек. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, тестирование
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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