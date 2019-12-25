"Теплосеть" обеспечила теплоснабжение нового ледового комплекса на Дальневосточном

До подключения коммуникаций специалисты предприятия рассчитали тепловую нагрузку на различные зоны сооружения, включая вентиляцию, отопление и обеспечение горячей водой каждого участка объекта.

Инженерные сети компании "Теплосеть" обеспечивают надежную подачу тепла в новом спортивном комплексе Невского района — "Нева Арена", расположенном на Дальневосточном проспекте. До подключения коммуникаций специалисты предприятия рассчитали тепловую нагрузку на различные зоны сооружения, включая вентиляцию, отопление и обеспечение горячей водой каждого участка объекта.

Сейчас решается вопрос передачи инженерных коммуникаций на баланс теплоснабжающей организации, чтобы инженеры могли регулярно обслуживать и контролировать исправность систем. Как рассказал заместитель директора по технологическому присоединению "Теплосети Санкт-Петербурга" Алексей Денисов, благодаря модернизации обновленная система сможет равномерно распределять тепловые потоки между двумя аренами, трибунными секторами, тренажерным залом и прочими помещениями комплекса.

Напомним, тестирование массового катания началось в июле текущего года, а официальное открытие ледового комплекса запланировано на август.

Ранее мы сообщили о том, что в Выборгском районе Петербурга обновят 55 км трубопроводов.

Фото: Telegram / ТЭК и "Теплосеть"