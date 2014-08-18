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Реконструкция теплосети на Индустриальном завершена на треть
Сегодня, 12:15
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Реконструкция теплосети на Индустриальном завершена на треть

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Реконструкцию планируют закончить к сентябрю 2023 года.

В пресс-службе администрации Петербурга рассказали о модернизации теплосети на Индустриальном проспекте. По итогам работ будут заменены 650 метров магистрального трубопровода диаметром 800 м.

Работы проходят от проспекта Косыгина до проспекта Энтузиастов.

Новые трубы из стали в пенополиуретановой изоляции снабжены системой дистанционного контроля, которая контролирует герметичность теплосети и сигнализирует о возможных утечках.

говорится в сообщении. 

На время реконструкции здания подключили к временной теплосети. На данный момент специалисты ГУП "ТЭК СПб" выполнили 1/3 от всех работ, они идут по графику. Абонентов начнут переключать на новую тепломагистраль с весны 2022 года. А полностью завершить работы планируют к сентябрю 2023 года. Это позволит обеспечить качественное теплоснабжение 42 зданиям, в том числе 3 детским садам, школе и 2 лечебным учреждениям. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что из-за перепада температур "Теплосеть Санкт-Петербурга" работает в усиленном режиме. 

Фото: администрация Петербурга

Теги: реконструкция, теплосеть
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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