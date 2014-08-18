Из-за перепада температур "Теплосеть Санкт-Петербурга" работает в усиленном режиме

С 17 по 19 декабря в Петербурге температура будет колебаться от -3 до +1 градуса.

По данным ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" с 17 по 19 декабря в Петербурге температура будет колебаться от -3 до +1 градуса.

При изменении погодных условий производится регулирование температуры теплоносителя, которое приводит к повышению нагрузки на трубопровод. В связи с этим оперативные бригады АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" работают в усиленном режиме.

Специалисты убедительно просят жителей города не приближаться к местам парения и вытекания горячей воды. О данных фактах нужно сообщить по телефону 004 или 112.

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Фото: ВКонтакте / АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"