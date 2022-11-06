Теплоход столкнулся с другим судном на Неве — полиция проводит проверку 

Капитана теплохода проверили на состояние алкогольного опьянения — тест показал отрицательный результат.

Вечером 20 мая в акватории Невы в Санкт-Петербурге произошло столкновение двух судов. Как сообщили в пресс-службе транспортной полиции СЗФО, около 20:00 при маневре швартовки один из теплоходов навалился на пришвартованное у причала судно.

На место инцидента оперативно прибыли сотрудники Санкт-Петербургского линейного отдела МВД на водном транспорте. По предварительным данным, в результате столкновения никто не пострадал, разлива топлива и водотечности не зафиксировано.

Оба судна получили незначительные повреждения. Сумма материального ущерба сейчас уточняется. Капитана теплохода проверили на состояние алкогольного опьянения — тест показал отрицательный результат.

Транспортная полиция проводит проверку по факту происшествия и выясняет все обстоятельства случившегося.

Ранее нетрезвый капитан повредил яхты при швартовке в яхт-клуб на Южной дороге.

Фото: Санкт-Петербургский линейный отдел МВД России на водном транспорте