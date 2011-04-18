В подвале на Лиговском проспекте обнаружили труп

Останки лежали в подвале не один месяц.

В подвале на Лиговском проспекте, 200 обнаружили человеческие останки. Тело могло пролежать там от 3 месяцев до года. Об этом 8-го сентября сообщила "Фонтанка.ру".

В среду полицейские извлекли останки из-под горы полиэтиленовых пакетов и земли. Также на месте работали следователи. Погибшим мог быть подросток или молодая девушка. Экспертам предстоит установить все обстоятельства.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Ржевском лесопарке грибники нашли обнаженное тело мужчины.

Фото: Piter.TV