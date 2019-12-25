В Ржевском лесопарке грибники нашли обнаженное тело мужчины

Сотрудники полиции Всеволожского района Ленобласти выясняют причину смерти.

Во Всеволожском районе Ленинградской области любители тихой охоты наткнулись на труп мужчины. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Молодые люди пошли собирать грибы в Ржевский лесопарк. В чаще лесного массива они обнаружили тело неизвестного мужчины. На нем не было верхней одежды и брюк. Один из грибников, 34-летний житель Белорусской улицы, обратился в полицию.

Сейчас оперативники устанавливают причину смерти. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в лесу в Ленобласти нашли обгоревшие тела женщины и ребенка.

Фото: Pexels