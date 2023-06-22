Под окнами дома на Заречной улице обнаружено тело блогера

Труп нашли вечером 1 декабря.

Следователи проводят доследственную проверку по факту обнаружения тела мужчины в Парголово, сообщили в ГСУ СК РФ по Петербургу.

Труп нашли вечером 1 декабря около дома по Заречной улице. На нем зафиксированы повреждения, характерные для падения с большой высоты.

Следователями проведен осмотр места происшествия, назначен ряд судебных экспертиз, устанавливаются причины произошедшего. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

По информации АН "Оперативное прикрытие", погибшим является 27-летний блогер Amoral. Тело обнаружил прохожий.

Ранее мы рассказывали о том, что в Ржевском лесопарке найден труп женщины.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу