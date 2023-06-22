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Под окнами дома на Заречной улице обнаружено тело блогера
Сегодня, 8:23
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Под окнами дома на Заречной улице обнаружено тело блогера

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Труп нашли вечером 1 декабря.

Следователи проводят доследственную проверку по факту обнаружения тела мужчины в Парголово, сообщили в ГСУ СК РФ по Петербургу. 

Труп нашли вечером 1 декабря около дома по Заречной улице. На нем зафиксированы повреждения, характерные для падения с большой высоты. 

Следователями проведен осмотр места происшествия, назначен ряд судебных экспертиз, устанавливаются причины произошедшего. 

Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

По информации АН "Оперативное прикрытие", погибшим является 27-летний блогер Amoral. Тело обнаружил прохожий. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Ржевском лесопарке найден труп женщины. 

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: заречная улица, тело мужчины
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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