Под окнами дома на Заречной улице обнаружено тело блогера

Следователи проводят доследственную проверку по факту обнаружения тела мужчины в Парголово, сообщили в ГСУ СК РФ по Петербургу.
Труп нашли вечером 1 декабря около дома по Заречной улице. На нем зафиксированы повреждения, характерные для падения с большой высоты.
Следователями проведен осмотр места происшествия, назначен ряд судебных экспертиз, устанавливаются причины произошедшего.
Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу
По информации АН "Оперативное прикрытие", погибшим является 27-летний блогер Amoral. Тело обнаружил прохожий.
Ранее мы рассказывали о том, что в Ржевском лесопарке найден труп женщины.
Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу
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