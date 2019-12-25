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На проспекте Ветеранов петербурженка обнаружила тело пожилого соседа
Сегодня, 9:30
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На проспекте Ветеранов петербурженка обнаружила тело пожилого соседа

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По предварительным данным, он выстрелил в себя из гладкоствольного карабина.

Жительница Петербурга в гостях у соседа на проспекте Ветеранов нашла его тело с простреленной грудью. Об этом пишет 78.ru. 

Уточняется, что погибшим является 85-летний пенсионер. По предварительным данным, он выстрелил в себя из гладкоствольного карабина. 

Правоохранители, прибывшие на место происшествия, обнаружили пулю, гильзу и 224 патрона. Подробности произошедшего выясняются.

Ранее в Пулково задержали подозреваемого в убийстве мигранта на Октябрьской набережной. 

Фото: Piter.TV 

Теги: проспект ветеранов, тело мужчины
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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