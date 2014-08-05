В доме на Светлановском нашли тело 17-летнего мигранта

Погибший из Узбекистана официально нигде не работал, на миграционном учете не состоял.

На севере Петербурга местный житель обнаружил тело 17-летнего иностранца. Юноша прибыл в РФ в прошлом году, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Мертвеца на батарее на втором этаже заметил жилец дома 12 по Светлановскому проспекту накануне. Погибший из Узбекистана официально нигде не работал, на миграционном учете не состоял.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: следствие работало на месте обнаружения тела мужчины в реке Мойке.

Фото: Piter.TV