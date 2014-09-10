На Ладожском озере обнаружили рыбаков, пропавших четыре дня назад

Спасатели вернули пострадавших на берег и передали родственникам.

В субботу, 16 октября, сотрудники поисково-спасательного отряда нашли на Ладожском озере лодку, в которой находились двое мужчин, пропавших без вести четыре дня назад. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

Рыбаки отправились в плаванье по Новоладожскому каналу еще во вторник, 12 октября. Домой к назначенному часу они не вернулись, на связь не выходили.

Как пояснили в аварийно-спасательной службе Ленобласти, в субботу, 16 октября, спасатели города Новая Ладога нашли пропавших любителей рыбалки. Их передали родственникам.

Ранее на Piter.tv сообщили, что житель Сестрорецка нашел любовь, а через день потерял ее в озере.

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