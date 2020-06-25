В Петербурге растет количество технопарков

В Ассоциацию инновационных регионов РФ входят 18 субъектов с наиболее высоким уровнем технологического развития.

Губернатор Петербурга в рамках совещания Ассоциации инновационных регионов РФ и Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что 5 лет назад в городе был один технопарк, сегодня их 10, индустриальных парков насчитывалось три, а стало – 13. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 5 июня.

Петербург стал первым регионом, который открыл в историческом парке выставку своих достижений во многих сферах жизни города. Планируем создать здесь центр для всего Северо-Запада, где наши коллеги смогут представить свои успехи. Губернатор Петербурга

В Ассоциацию инновационных регионов РФ входят 18 субъектов с наиболее высоким уровнем технологического развития. На них приходится 25% валового продукта страны, в том числе – высокотехнологичные и наукоемкие производства.

Ранее мы рассказывали о том, что президент РФ провел встречу с главами мировых информационных агентств в Петербурге.

Фото: пресс-служба Смольного