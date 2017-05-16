Правительство расширило параметры поддержки промышленных парков и технопарков

Размер субсидии на эти цели будет составлять 99% от соответствующих расходов субъектов.

Правительство России расширило параметры поддержки промышленных парков и технопарков. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По его словам, размер субсидии на эти цели будет составлять 99% от соответствующих расходов субъектов. Мишустин отметил, что господдержка будет доступна не только в регионах с низкими социально-экономическими показателями. Ее также получат моногорода, где это будет способствовать открытию новых рабочих мест, и новые регионы.

Важно продолжить активное развитие производственной инфраструктуры с учетом поставленной Президентом задачи по укреплению технологического суверенитета. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Ранее мы сообщали, что правительство выделит субсидии регионам Дальнего Востока на развитие инфраструктуры.

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