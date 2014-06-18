Правительство выделит субсидии регионам Дальнего Востока на развитие инфраструктуры

На реализацию этих планов кабмин направит около 1,9 млрд рублей.

Правительство России выделит субсидии регионам Дальнего Востока на развитие инфраструктуры. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

На реализацию этих планов кабмин направит около 1,9 млрд рублей. Данные средства разделят между пятью регионами: Бурятией, Забайкальем, Амурской область, Сахалином и Чукоткой. Их направят на строительство инженерных коммуникаций и создание транспортной инфраструктуры.

Ранее мы сообщали, что правительство выделит более 24,5 млрд рублей на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями.

Видео: Правительство России